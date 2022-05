La classe Quinta A della “L. Sciascia” di Caltanissetta vola a Roma per partecipare alla festa nazionale “Scuola Attiva” 2022: ecco il video

Con grande orgoglio ed entusiasmo la classe V A primaria del Circolo Didattico Statale Leonardo Sciascia di Caltanissetta volerà a Roma, accompagnata dalle insegnanti S. Verde e S.Mairo e dal tutor sportivo scolastico abbinato, per partecipare alla Festa Nazionale scuola Attiva kids per le scuole primarie, che si svolgerà a Roma nei giorni 24-25-26 maggio.

In particolare, come classe vincitrice del contest a livello provinciale, parteciperà alla Giornata dello sport per la scuola primaria, che si svolgerà a Roma il 25 maggio 2022 al Foro Olimpico di Roma. L’evento nazionale è promosso dal Dipartimento per lo Sport ed in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, per promuovere l’attività fisica e sportiva, oltre alla cultura del benessere e del movimento, tra gli studenti, gli insegnanti e le famiglie nella scuola primaria.

Un‘iniziativa importante in questo tempo trascorso di estrema chiusura, che mira a trasmettere il rispetto delle regole, l’accettazione della sconfitta, l’inclusione e l’accoglienza delle diversità. Scuola e Sport insieme, dunque per crescere bene perseguendo un corretto stile di vita e abbracciando con gioia la pratica sportiva.