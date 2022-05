Guadagni Spa svela la nuova Alfa Romeo Tonale: “Una nuova era dell’automobile tra elettrico e digitale”

Dopo un’attesa durata tre anni, il team del Biscione ha finalmente lanciato il primo C-suv del brand diventando nuovo punto di riferimento per le vetture di questo segmento. Con Tonale, Alfa Romeo segna l’ingresso nel mondo dell’elettrificazione e della digitalizzazione, una nuova era con tanti altri nuovi modelli in uscita già dal 2023. È stata presentata la scorsa settimana, giovedì 19 maggio, nella sede centrale della Guadagni Spa , la nuova Alfa Romeo Tonale, attesissimo suv compatto della casa del biscione.

Gli onori di casa sono stati fatti dal dott. Luigi Guadagni. La presentazione di questa splendida autovettura, la Tonale, è per noi il ritorno alla vita – ha affermato Luigi Guadagni – è l’occasione per ritornare agli eventi dopo due anni di ristrettezze , torniamo al nostro lavoro ed alla sua espressione più bella: il contatto con il pubblico grazie anche a questi eventi, è una grande emozione. La macchina è molto bella e risponde pienamente a quelli che sono sia i canoni estetici che di sportività di un marchio storico e prestigioso come Alfa Romeo, un marchio che ci ha regalato negli ultimi anni forti emozioni. Alfa Romeo ha proposto nel mercato – ha concluso Luigi Guadagni – delle autovetture sorprendenti che rendono merito alla tradizione non solo stilistica ma anche tecnologica del Made in Italy nel mondo dell’automobile. L’ultima nata, la Tonale, rappresenta perfettamente la filosofia Alfa Romeo. Dopo l’esclusiva presentazione di Agrigento, presso la sede di Caltanissetta, l’11 Giugno ci sarà il “Porte Aperte Alfa”, e sarà visionabile la nuova Tonale con possibilità di Test Drive. Lo staff di Guadagni Spa sarà al servizio degli ospiti per qualsiasi necessità, con una professionalità di quasi 70 anni di esperienza nel mondo dell’automotive.

Con la Tonale Alfa Romeo entra nel mondo dell’elettrificazione e della digitalizzazione. Motori ibridi per diminuire i consumi e le emissioni, guida autonoma di livello 2 ma anche un ecosistema digitale di bordo collegato con l’assistente vocale di Alexa sono alcune delle caratteristiche più innovative del suv con il bagagliaio che può anche diventare un punto di consegna Amazon.

Lo stile e il design italiano sono inconfondibili così come la comodità degli interni, disegnati in modo da avvolgere il guidatore e regalargli un’esperienza di guida in pieno stile Alfa Romeo. I nuovi modelli sono già prenotabili e le prime consegne sono previste per giugno.































Il primo impatto della vettura è molto positivo: con 4.53 metri di lunghezza e 1.84 di larghezza Tonale mantiene lo stile alfa in una linea compatta ed elegante. La qualità degli interni è molto alta, con materiali ricercati (come l’Alcantara) ed una notevole finitura nella verniciatura e negli assemblaggi.

In fatto di soluzioni tecnologiche offre un’esperienza unica: Telecamera 360°, guida autonoma di 2° livello, assistente vocale Alexa e molte altre opportunità integrate anche nell’infotainment (Per esempio possiamo indicare il bagagliaio della nostra Tonale come punto di riferimento per le consegne Amazon, con apertura e chiusura automatica del baule).

Il primo motore montato sulla vettura rappresenta l’ingresso di Alfa Romeo nel mondo della sostenibilità e dell’elettrificazione: Motore 1.5 Mild-Hybrid con propulsore a quattro cilindri e l’integrazione di un motore elettrico da 48V che ci permette di non dover pagare il bollo per cinque anni e di svolgere numerosi funzioni a emissioni zero.





































Per adesso sono ordinabili le versioni da 130CV e da 160CV in cinque allestimenti diversi: Super, Sprint, Ti, Speciale e Veloce. Da luglio invece saranno configurabili anche le versioni diesel (motore 1.6 da 130CV) e Plug-in con quattro ruote motrici da 275CV (con una batteria da 15.5kWh garantendo fino a 80km di autonomia in modalità elettrica a emissioni zero). Molto interessante anche il prezzo di partenza: nella versione 1.5 Mild-Hybrid da 130cv Super, Tonale parte da 35.500€.