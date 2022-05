Evento “Bio per tutti” al King di Caltanissetta in collaborazione con il gruppo di cooperazione Isola Bio Sicilia

L’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta guidato dalla preside prof.ssa Rosa Cartella, nell’ambito delle attività di educazione alimentare e della sostenibilità, ha ospitato l’evento sul tema “Bio per tutti: Organizzazione e degustazione dei prodotti della filiera corta” in collaborazione con il gruppo di cooperazione Isola Bio Sicilia.

Il programma è stato articolato nel seguente modo: il saluto, il coordinamento e l’apertura dei lavori da parte della preside Rosa Cartella; uno spazio informativo e dimostrativo sui temi del progetto inerente alle azioni per la creazione di filiere corte, dei mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale; uno show cooking dal titolo “Cento modi per dire mandorla”; un laboratorio della mandorla in cucina e in pasticceria, con visione di un video e la partecipazione attiva degli alunni nella realizzazione di paste di mandorla e tarallucci.

Infine la degustazione guidata delle specialità preparate e appena sfornate. Sono intervenuti il Presidente del Consorzio Isola Bio Sicilia Alaimo Di Loro Calogero, proprietario di un’azienda agricola biologica, giornalista e scrittore, l’Assessore alla Cultura del Comune di Caltanissetta dott.ssa Marcella Natale, l’agronomo Simone Craparo, l’addetto al marketing Calogero Giarratana, la dietologa Anna Carletta, la biologa nutrizionista Laura La Vecchia, la famiglia di pasticceri Taibi di Racalmuto. La preside ha affermato che “E’ importante educare le nuove generazioni a uno stile di vita sano, ad una alimentazione corretta e alla sostenibilità. Dare quindi la priorità ai prodotti biologici della regione Sicilia, della filiera corta e a km zero”.

Gli alunni si sono mostrati interessati e curiosi di sapere, essi hanno posto domande pertinenti agli esperti presenti. Ecco, di seguito, le classi interessate: gli alunni di Scuola primaria del plesso “M. Abbate” classe IV A seguiti dai docenti Maria Assunta Lapaglia, Rita Ivana Nicosia, Salvatore Siina, classe IV B seguiti dalle docenti Lucrezia Emma, Antonella Pitruzzella, Angela Guarnaccia, Laura Amoribello, Maddalena Faulisi, classe IV C seguiti dalle docenti Claudia Balletti, Biagia Tumminelli, Deborah Cucchiara, gli alunni di Scuola Secondaria di I grado del plesso Ex Onmi seguiti dai docenti Rosaria Falzone, Patrizia Falzone, Tiziana Rizzari, Gianluca Vece. Inoltre era presente la referente d’Istituto per l’educazione civica Marilena Pelonero.