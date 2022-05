Covid, dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina sugli aerei in Ue

Dal 16 maggio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina sui voli in Unione europea.

E’ quanto prevedono le nuove linee guida sulla sicurezza dei viaggi, stilate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Aesa). Il dispositivo di protezione resta comunque fortemente raccomandato per chi tossisce o starnutisce e, si legge nelle linee guida, “resta una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19”.

I commenti dei vertici di Easa e Ecdc – “Dalla prossima settimana, le mascherine non dovranno più essere obbligatorie nei viaggi aerei in tutti i casi, in linea con i mutevoli requisiti delle autorità nazionali in tutta Europa per il trasporto pubblico”, ha affermato il direttore esecutivo dell’Easa Patrick Ky. La direttrice dell’Ecdc, Andrea Ammon, ha dichiarato: “Sebbene i rischi permangano, abbiamo visto che gli interventi e i vaccini hanno permesso alle nostre vite di tornare alla normalità. Sebbene l’uso obbligatorio della mascherina in tutte le situazioni non sia più raccomandato, è importante tenere presente che, insieme al distanziamento fisico e a una buona igiene delle mani, è uno dei metodi migliori per ridurre la trasmissione”.