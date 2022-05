Concorso “Scuole in Musica” di Verona: primo premio assoluto per l’orchestra dell’Istituto Comprensivo Santa Caterina-Resuttano

Grande soddisfazione per gli alunni dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Santa Caterina- Resuttano, diretto dalla dirigente scolastica Claudia Amico, che ha sostenuto la loro partecipazione al 6°Concorso nazionale “Scuole in musica” di Verona e “Le Terre di Severino” di Frosinone. A guidarli nel corso delle prove a scuola e delle esibizioni di Frosinone e Verona i docenti del corso: Parenti Angelita, Felice Golisano, Vacca Martina e Bunetta Alessio.

Il 20 maggio, 32 alunni dell’indirizzo musicale, accompagnati dai loro docenti e dalla dirigente, sono partiti alla volta di Frosinone, per partecipare al concorso nazionale“Le Terre di Severino”. Il concorso si è svolto il 21 maggio nella magnifica cornice del conservatorio. Gli esiti del Concorso saranno resi noti il 26 maggio. Gli alunni si sono esibiti per le diverse sottocategorie di solisti, orchestra ed ensamble di clarinetti, pianoforte, tromba e violini. Grande il coinvolgimento della giuria durante le esecuzioni che si è complimentata per l’esecuzione brillante dei brani.

Il 23 maggio gli alunni hanno poi partecipato al Concorso Nazionale di Verona registrando risultati il programma. Questi i premi assegnati:

ottetto di pianoforte: Ettore Carlotta, Alex Di Martino, Francesca Falzone, Emilia Falzone, Lucrezia Zaccaria, Gioele Pastorello, Salvatore Ippolito, Francesca Grasso – Primo premio con punti 96/100.

Solisti per la sottocategoria pianoforte: Salvatore Ippolito – Secondo premio con punti 93/100;

Gioele Pastorello – secondo premio con unti 92/100; Francesca Grasso – secondo premio con punteggio 93/100; Ettore Carlotta-terzo premio con punteggio 88/100

Solista di clarinetto: Angela Di Maggio – terzo premio con punteggio 85/100 ; Mathias Mezzatesta- terzo posto con punteggio 85/100;

quartetto di clarinetti Ludovica Saporito, Mathias Mezzatesta, Maria Grazia Cosentino, Rachele Aronica: secondo premio con punteggio 90/100;

Solista di tromba: Alessio La Placa – primo premio con punteggio 96/100;

Solista di tromba Alessandro Carvotta – terzo premio con punteggio 88/100;

Ottetto di tromba: Alessio La Placa, Giuseppe Polizzi, Salvatore Ippolito, Marcello Falzone, Alessandro Carvotta, Michele Andolina, Salvatore Acquario – terzo premio con punteggio 85/100;

Solista di violino: Calogero Giangreco – terzo premio con punteggio 86/100;

Solista di violino: Amalia Serpotta – terzo premio con punteggio 87/100;

Davide pignato terzo premio con punteggio 85/100

Rebecca di gangi terzo premio con punteggio 85/100

L’orchestra, magistralmente diretta dalla prof.ssa Martina Vacca, è stata premiata con il primo premio assoluto, punteggio 98/100, per l’esecuzione dei brani “Kalimba de luna” di Tony Esposito, “Nuovo cinema paradiso” di Ennio Morricone e un “Medley di musiche folkloristiche siciliane”.

I componenti dell’orchestra sono: Francesca Grasso, Salvatore Ippolito, Gioele Pastorello, Ettore Carlotta, Alex di Martino, Emilia Falzone, Francesca Falzone, Lucrezia Zaccaria, Martino Scelfo, Amalia Serpotta, Rebecca Di Gangi, Calogero Giangreco, Davide Pignato, Carol Mezzatesta, Giulia Costa, Flavia Carta, Laura Vinci Longo, Mathias Mezzatesta, Ludovica Saporito, Rachele Aronica, Maria Grazia Cosentino, Angela Di Maggio, Paolo Grandeppieno, Melani Polizzi, Alessio La Placa, Riccardo Aversa, Michele Andolina, Giuseppe Polizzi, Alessandro Carvotta, Salvatore Acquario, Giuseppe Rivituso, Marcello Falzone, Francesco Trovato.

La dirigente Claudia Amico si dichiara soddisfatta del lavoro fin qui svolto. L’indirizzo musicale sebbene sia attivo da soli due anni, ha già individuato dei veri talenti tra gli alunni ed ha costituito un’orchestra coesa e inclusiva.