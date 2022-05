Caltanissetta, “R. Settimo”: VIII edizione della Notte Nazionale del liceo classico, venerdì 6 maggio

CALTANISSETTA – Venerdì 6 maggio, dalle ore 18:00 alle ore 24.00 presso il Liceo Classico, linguistico, coreutico “R. Settimo” di Caltanissetta, diretto da Irene Cinzia Maria Collerone, si terrà l’VIII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, manifestazione che coinvolge centinaia di Licei in tutto il territorio nazionale e che ha come scopo quello di far accostare i cittadini alla cultura classica che non è appannaggio di pochi, ma patrimonio di tutti.

Nel cortile della scuola si terranno brevi performances e momenti di approfondimento, ma anche degustazioni e momenti musicali. In particolare aprirà la manifestazione una conferenza della prof.ssa Emanuela Pulvirenti, volto noto per aver partecipato con i suoi approfondimenti sulla storia dell’arte alla trasmissione RAI “Geo” e autrice di diverse pubblicazioni con Zanichelli dal taglio molto vivace, nonché appassionata divulgatrice attraverso il suo blog pluripremiato “Didatticarte”.

Seguiranno le performances dei ragazzi sui temi più svariati e una cena a base di cibi che rivisitano la cucina dell’antichità.La notte si concluderà con una lettura comune per tutti i Licei che aderiscono all’iniziativa.La manifestazione è aperta a tutti coloro che intendono gustare un momento lieve e giocoso di riflessione che ci è mancato per troppo tempo.

Per consultare il programma completo Notte Nazionale del Liceo Classico | classico.codebase.it (liceorsettimo.edu.it)