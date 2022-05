Caltanissetta, oggi pomeriggio si inaugura il busto di Paolo VI

Sarà inaugurato oggi pomeriggio, domenica 29 maggio 2022, il busto di papa PAOLO VI.

L’opera è stata collocata in via Paolo VI, nell’aiuola adiacente alla chiesa di San Pietro, accanto la grande croce e la benedizione avverrà alle ore 18.45.

“Si tratta di un altro importante evento nella nostra parrocchia – ha commentato il parroco di San Pietro Don Rino dello Spedale Alongi -. La Chiesa universale ha aggiunto, in questa giornata, la memoria liturgica di San Paolo VI, santo al quale la nostra parrocchia è legata per diversi motivi e non soltanto perché in città la devozione a questo papa, come al suo predecessore San Giovanni XXIII, è coltivata nella nostra parrocchia”.

La chiesa è stata fondata nel 1977 in occasione degli 80 anni di papa Montini e la nuova struttura, che ha preso il posto della chiesetta in muratura e del prefabbricato, si trova in via Paolo VI. “Abbiamo voluto approfittare di tutte queste ricorrenze e solennizzarle adeguatamente anche alla luce della dedicazione, da parte del vescovo della Diocesi di Caltanissetta Mons. Mario Russotto, di quest’anno pastorale diocesano proprio a papa Montini” ha proseguito il parroco ricordando che è stato proprio il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta a benedire il busto alla presenza del consiglio parrocchiale, di tutti gli animatori del Grest e dei fedeli della parrocchia.

La parrocchia di San Pietro, intitolata proprio al primo papa, ha voluto così celebrare due grandi successori che hanno segnato la storia della chiesa anche per aver aperto e chiuso il concilio Vaticano II.

Il 2017, 40esimo anno della fondazione della parrocchia, fu celebrato con la donazione alla città del busto di San Giovanni XXIII collocato nell’omonima piazza. Il 45esimo, invece, sarà ricordato con la collocazione del busto di Papa Montini nell’omonima via.

Il parroco e la comunità parrocchiale di San Pietro invita la cittadinanza a partecipare a questo importante evento che si terrà oggi pomeriggio, domenica 29 maggio 2022, alle ore 18.45.