Caltanissetta: l’Istituto Bellini porta i suoi studenti nelle scuole

Nel quadro delle iniziative di diffusione dell’arte musicale, l’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta porterà i suoi studenti dei vari corsi accademici nelle scuole delle province di Caltanissetta ed Agrigento.

Gli stessi terranno dei brevi concerti diretti dai docenti.

“L’esperienza diretta di ascolto di brani del repertorio sinfonico e’ un preziosissimo stimolo per il giovane in età scolare. Apre nuovi orizzonti e prospettive di apprendimento, sveglia talenti, educa all’arte musicale, oggi non solo prezioso strumento di crescita, ma anche deterrente di tante devianze per cui l’esercizio della stessa costituisce cura essenziale”.

Così il Direttore Mosa introduce l’iniziativa, finalizzata anche alle presentazione dei percorsi didattici che l’Istituto offre agli studenti più giovani in età scolare, che si affiancano e spesso preludono ai tradizionali corsi accademici e propedeutici già istituzionalmente attivi presso l’Istituto. Conclude il Direttore Mosa:”Il nostro indirizzo didattico vuole concretare l’obiettivo di prendere in carico anche i giovanissimi, alcuni dei quali continueranno lo studio della musica nei corsi propedeutici ed accademici, divenendo professionisti. Tutti beneficeranno comunque di percorsi didattici qualificati in un contesto accademico guidato da eccellenti maestri”.

Di seguito il calendario delle iniziative già organizzate.

12 maggio Scuola Primaria Rosso di San Secondo Caltanissetta ore 11:00;

13 maggio Scuole primarie Canicattì ore 15:30;

17 maggio Scuola primaria Giovanni Verga Caltanissetta;

19 maggio Scuola primaria Mazzarino ore 15:00.

25 maggio Pietro Leone Caltanissetta