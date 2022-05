Caltanissetta, I.C. “A. Caponnetto”: entusiasmo e coinvolgimento per il Job Shadowing

Entusiasmo e partecipazione all’ Istituto Comprensivo “A. Caponnetto” di Caltanissetta durante il Job Shadowing dedicato al CLIL appena concluso e diretto dal Dirigente Scolastico M. Lomonaco e dalla Prof. A. Lattuca. Quattro docenti francesi provenienti dalla città di Nimes, ospiti dell’ Istituto “A. Caponnetto”, hanno preso parte a questo singolare evento con entusiasmo offrendo l’esempio di come il movimento favorisca l’apprendimento svolgendo lezioni in stile finlandese.

I docenti della Scuola Primaria e della Secondaria hanno coinvolto le docenti francesi in lezioni CLIL ispirate all’ Educazione Civica (Agenda 2030), Storia, Matematica e Gastronomia. Le docenti sono state accolte da una splendida Welcoming Celebration all’insegna della musica, laddove gli studenti hanno offerto una coreografia ispirata all’ Agenda 2030 e poi, diretti dal Prof. A. Facci, si sono esibiti con brani inediti in batterie ritmiche di Body Percussion.

L’ alunno di tromba Marco Tolini, ha eseguito un brano di origini francesi, in una cornice di danze latine. Risultato di un attento e mirato lavoro didattico. In relazione ai disguidi internazionali del momento attuale, il Prof. A. Facci ha concluso la Welcoming Celebration con un omaggio. Ricordando “What a Wonderful World Jazz Revisited”, scritta da Bob Thiele ed interpretata per la prima volta da Louis Armstrong, Alessandro Facci ha eseguito Gianluca Galvani Revisited Smooth Pop Version.

Le docenti francesi, Sophie, Marjorie, Fanny e Natacha, hanno espresso il loro compiacimento e stupore per la preparazione linguistica mostrata dagli alunni della Secondaria nell’esposizione dei loro lavori multimediali ispirati all’ Agenda 2030 e dalla facilità di espressione da parte degli alunni della Primaria. Non sono mancate occasioni per lo scambio di buone pratiche e spunti per attività e collaborazioni future.

Le docenti, accolte dal Sindaco R. Gambino, hanno avuto modo di conoscere alcuni aspetti artistici e monumentali di Caltanissetta come il Teatro Margherita, l’ Abbazia di Santo Spirito e il Museo archeologico. Insieme ai docenti italiani hanno visitato la Valle dei Templi e sono rimaste incantate dalla Scala dei Turchi al tramonto.

L’esperienza di confronto e di scambio che rientra nel Programma Erasmus, è stata una significativa occasione di crescita professionale per tutti i docenti coinvolti e contribuisce all’internazionalizzazione dell’ Istituto. La Coordinatrice ringrazia per la collaborazione i docenti A. Montana, A. Paternò, P. Reas, P. Giammusso, S. Modeo, S. Cordova, G. Firrera, M. T. Iacuzzo, M. Piave, lo staff del dirigente, il DSGA e l’intero corpo docenti oltre che gli studenti delle classi 3E, 3D, 3A, 2A, 3B, 1E, 2H, i tecnici, le dancers e le hostess.