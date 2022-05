Arnaud Démare vince la tredicesima tappa del Giro d’Italia, Juan Pedro Lopez è ancora in Maglia Rosa

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) ha vinto la tredicesima tappa del 105^ Giro d’Italia, la Sanremo-Cuneo di 150 km.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Arnaud Démare (Groupama-FDJ) – 150 km in 3h1816’’, alla media di 45.393 km/h

2 – Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) a s.t.

3 – Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo)

2 – Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) a 12″

3 – Joao Pedro Almeida Gonçalves (UAE Team Emirates) s.t.

Le Maglie di leader del Giro d'Italia

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale – Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti – Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna – Diego Rosa (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani – Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore Arnaud Démare (Groupama-FDJ) ha dichiarato: “Ad un certo ho cominciato a dubitare sulle possibilità di riprendere o meno la fuga perchè alcuni miei compagni di squadra avevano già dato tutto. Anche io credevo di essere un po’ cotto in realtà. Solo a 10 km dall’arrivo ho iniziato a crederci ma ero davvero al limite. E’ splendido vincere di nuovo, tre vittorie sono un bel bottino. Ho saputo durante la tappa del ritiro di Romain Bardet e credo che sia un peccato. Era in grande forma, aveva fatto molti sacrifici.”

La Maglia RosaJuan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo), subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Nella prima parte di corsa, incluso il Colle di Nava, non siamo andati molto forte. La seconda parte invece è stata durissima, anche a causa del caldo. Domani sarà una tappa molto diversa, con molte salite tra cui Superga che ho fatto alla Milano-Torino. Non so cosa succederà ma darò tutto per tenere la Maglia Rosa.”