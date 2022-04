Vista mozzafiato, le foto della bellissima nissena Viviana Vizzini a Dubai sono incredibili

La nissena Viviana Vizzini, per tutti la nuova “supplente” di “Avanti un altro!” si è concessa qualche giorno di relax a Dubai. Anche in vacanza, però, non ha abbandonato i suoi tanti follower di Instagram. Le ultime foto in bikini non sono certo passate inosservate.

Nata a Caltanissetta, si è avvicinata al mondo della moda quando aveva 16 anni. Ha viaggiato molto, vivendo prima in Inghilterra e poi in Spagna, ma la sua popolarità la deve tutta all’Italia. “Ho mosso i primi passi proprio all’estero, anche se è stata l’Italia darmi la giusta visibilità” – ha detto Viviana Vizzini in una recente intervista – “A 17 anni ho partecipato al mio primo concorso di bellezza a Palermo. Ed è cominciato un percorso che ancora prosegue nel migliore dei modi”.

Per lei “Avanti un altro!” è stato un punto di arrivo molto importante. “Mi sembra ancora un sogno” – ha commentato – “Paolo Bonolis è come lo vediamo, un padre per tutte noi. Quando sei in quello studio è come essere in una grande famiglia. È una persona solare, è autoironico. A telecamere spente è prodigo di consigli”. (Foto instagram)