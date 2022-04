Trapani, tutto pronto per la processione della Madre Pietà dei Massari

Ci siamo: alle 16 di oggi pomeriggio, le porte della Chiesa della Anime Sante del Purgatorio torneranno ad aprirsi per lasciare sfilare la prima delle processioni in programma per la Settimana Santa 2022. A dare il via ai riti sacri sarà il corteo della Madonna dei Massari. Portato a spalla per le vie del centro storico dagli “Eredi facchini di piano San Rocco”, l’antico dipinto incastonato in una vara neoclassica alle ore 22, si fermerà come da tradizione all’interno della cappella di piazza Lucatelli per la sosta notturna. Lì verrà vegliato tutta la notte e per la giornata successiva dai devoti. Rientrerà in chiesa intorno alla mezzanotte del mercoledì successivo.

Un momento molto atteso ed estremamente sentito dai trapanesi che manca da due anni a causa della Pandemia da Covid. Si comincia oggi pomeriggio alle 16, dunque, e poi domani sarà la volta della processione della Madonna del Popolo. Infine, il momento più atteso dell’anno: la processione dei Misteri del Venerdì santo, la notte più lunga per la città di Trapani.

Lungo il percorso delle processioni oltre alle forze dell’ordine ci saranno anche 150 volontari delle associazioni di pubblica assistenza Croce Rossa Italiana, Comitato di Trapani, Paceco Soccorso, EuroSoccorso, Amico Soccorso e Misericordie che monitoreranno l’effettivo rispetto delle regole e coadiuveranno i cittadini in qualunque loro esigenza.

L’Unione Maestranze raccomanda prudenza e senso di responsabilità. “E’ un momento di fede e devozione – dice il presidente D’Aleo – ma anche di storia e tradizione. Godiamoci ogni atto dei nostri riti, ricordando che la pandemia non è scomparsa. Indossiamo tutti le mascherine e rimaniamo con la testa sulle spalle. Facciamo che sia una festa per tutti!”.