Svizzerra, terrappiattista no vax rapisce esperto di vaccini e finisce ucciso dalla polizia

Christoph Berger, capo della commissione consultiva svizzera per le vaccinazioni, a sorpresa ha spiegato di essere stato vittima di un rapimento lo scorso 31 marzo. Un rapimento che si è concluso nel sangue poiché al termine di una sparatoria con la polizia il rapitore è rimasto ucciso scorso che ha portato a una sparatoria mortale con la polizia. Si tratterebbe di un tedesco di 38 anni.

La procura di Zurigo in un primo momento aveva vietato ai media di fornire particolari sulla persona rapita, come misura cautelare. Ora si è appurato cosa ci fosse dietro una sparatoria avvenuta la sera di mercoledì 6 aprile a Wallisellen. La polizia aveva individuato l’appartamento del presunto rapitore e vi si era recato per procedere all’arresto. L’uomo, però, aveva estratto la pistola e iniziato a sparare. Nel conflitto a fuoco, la polizia aveva ucciso il presunto rapitore ma era rimasta uccisa anche la compagna dell’uomo, una 28enne svizzera, colpita da un proiettile proveniente presumibilmente dalla pistola del presunto sequestratore.

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’uomo ucciso dalla polizia sarebbe un No Vax e un sostenitore delle teorie Flat Earth, che considerano la terra piatta. L’uomo, inoltre, avrebbe sostenuto teorie complottiste, tra cui la negazione degli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, la produzione artificiale dei terremoti e la presenza di alieni tra gli umani.

Diversi media svizzeri hanno pubblicato una dichiarazione di Christoph Berger, affermando che un rapitore che non conosceva lo aveva tenuto prigioniero per circa un’ora il 31 marzo e aveva chiesto una grossa somma di denaro sotto minaccia di violenza prima di rilasciarlo. Berger, nella sua veste di medico, aveva fatto frequenti apparizioni sui media durante la pandemia di coronavirus. “L’autore non ha fatto alcun riferimento al mio ruolo di presidente della commissione per le vaccinazioni”, ha affermato Berger nella dichiarazione del giornale Neue ZuercherZeitung.