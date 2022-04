Stagione dei concerti 2021 – 2022 con la musica delle Regioni d’Italia esattamente la Sicilia: Cantori Arciconfraternita SS. Sacramento di Mussomeli a Roma

MUSSOMELI – Proprio domani, 20 aprile 2022, all’Auditorium “Ennio Morricone” di Roma in Via Columbia 1 – Università di Tor Vergata Facoltà di Lettere e Filosofia – saranno presenti, alle ore 18, i cantori dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento di Mussomeli che faranno ascoltare i lamenti in latino, nello stile di canto polivocale che contraddistingue musicalmente il tempo della passione nell’area centro-orientale dell’isola. Da dire che il programma del concerto accoglie alcune fra le più interessanti espressioni musicali ancora oggi rilevabili in Sicilia. Agli ambienti agropastorali del messinese si legano gli stornelli e l musiche strumentali che verranno eseguiti con zampogna “a paro”, tamburello, organetto, e flauto di canna. Lo scacciapensieri introdurrà la “canzuna a la carrittera” (al modo dei carrettieri), intonata in uno stile di canto alquanto articolato che i carrettieri di Bagheria (PA) ancora oggi ostentano con vanto. Alla devozione popolare è dedicata la parte centrale del concerto. Il canto di una novena di Natale con accompagnamento di zampogna ripropone il diffuso tema dell’offerta pastorale. A seguire, i cantori della Settimana Santa di Misilmeri (PA) intoneranno i canti monodici della Passione in siciliano, introdotti dal mesto suono del tamburo “a lutto” e dalle tràccole. E poi, come già anticipato, il gruppo dei “lamentatori” dell’Arciconfraternita SS. Sacramento di Mussomeli, impegnati, la scorsa settimana, nei riti conclusivi della settimana Santa (giovedì e venerdì santo.