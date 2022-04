San Cataldo. Spese trasporto alunni pendolari. Attivata al Comune procedura per riconoscere spese alle famiglie bisognose. Istanze entro il 30 aprile

SAN CATALDO. E’ stata attivata la procedura da parte del Comune per il riconoscimento delle spese sostenute dalle famiglie in stato di disagio socio-economico per trasporto alunni pendolari 2021-22. Scadenza della presentazione delle istanze è stata fissata al 30 Aprile 2022

Possono accedere al beneficio i genitori o tutori degli alunni della scuola media superiore, che si recano presso altri comuni più vicini per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, il cui indirizzo scolastico non è presente nel Comune di residenza con una attestazione I.S.E.E. in corso di validità non superiore a €. 10.632,94 .

A tale fine i soggetti interessati dovranno presentare presso il protocollo generale del

Comune entro e non oltre il 30 Aprile 2022 istanza completa dei seguenti allegati:

Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;

Fotocopia della tessera di abbonamento dell’alunno;

Entro e non oltre il 30 Giugno 2022:

Fotocopia o certificazione rilasciata dalla SAIS degli abbonamenti sia settimanali che mensili ricadenti nell’arco temporale scolastico che va dal 15 Settembre 2021 al 30 Giugno 2022.

Il modello di domanda per la richiesta è scaricabile sulla NEWS del Comune