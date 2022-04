San Cataldo. Pubblicato il nuovo romanzo di Salvatore Falzone, “Il dramma di Maria Antonietta: lo scandalo della collana”

È stata pubblicata la quarta fatica letteraria di Salvatore Falzone di San Cataldo, dal titolo “Il dramma di Maria Antonietta: lo scandalo della collana”, che rappresenta il secondo volume della Collana di libri dedicati alla Corte di Versailles.

L’introduzione del testo è stata curata dal William D.A. Di Noto (Presidente della Cooperativa Sociale “Iopervoiperio”, Giornalista pubblicista) e daVanessa Domenica Falci (Docente di Lingua Italiana presso il Collège Notre Dame des Champs di Romans-sur-Isère in Francia).

Il libro di Salvatore Falzone, prezioso e perspicace, si legge con avidità e con passione: nonostante si tratti di un saggio storico, infatti, i Lettori potranno apprezzarne i contenuti quasi come si trattasse di un vero e proprio romanzo che narra di una parte della vita di Maria Antonietta, giovane e bella Principessa austriaca arrivata in Francia alla giovanissima età di quindici anni, che presto si accorgerà delle malevolenze dei cortigiani e – soprattutto – dei tanti intrighi della Corte di Versailles.

In particolare, il Saggista mette in evidenza un fatto storico, poco approfondito ma alquanto singolare, che ruota attorno a una truffa organizzata da Jeanne Valois, meglio conosciuta come Madame de La Motte, ai danni della Regina Maria Antonietta, in relazione al fraudolento acquisto di una sfarzosa collana sfruttandone il rango reale.

La vicenda narrata nel libro ha visto coinvolte numerose altre personalità prestigiose come il Cardinale de Rohan, particolarmente inviso a sua Maestà, il siciliano Conte di Cagliostro e tanti altri, successivamente sottoposti al giudizio del Parlamento di Parigi.

Salvatore Falzone narra con fluidità ed in modo avvincente gli episodi che hanno portato poi all’arresto dei truffatori, citando con apprezzata dovizia di particolari e con l’ormai consolidata capacità di approfondimento documentale, anche le memorie difensive degli imputati.

Nel corso della narrazione, il Saggista analizza le varie fasi del processo, focalizzando l’attenzione sul particolare momento storico di passaggio e di transizione nel quale le udienze venivano celebrate, in cui prendeva luce una nuova componente della Società francese, ovvero la crescente affermazione ed il crescente potere dell’opinione pubblica, utilizzata spesso anche in maniera strumentale e dissacratoria.

Per la prima volta in Francia, infatti, il termometro politico e la misura del consenso sociale al ribasso per la Monarchia venivano rappresentati non con l’uso della forza, bensì attraverso il pensiero contraddittorio e controverso dell’opinione pubblica, che risultava fortemente divisa tra innocentisti e colpevolisti nei confronti di tutti i personaggi implicati nel “grande affare”, soprattutto a danno della Regina,

Attraverso la ricerca storica e documentale, il testo – già disponibile su Amazon – ha il grande merito di creare un parallelismo tra l’affare della collana e le trame della storia di Francia dell’epoca, cercandone segrete corrispondenze e convergenze, intrecci di potere e rivelazioni inattese.

L’Autore fornisce un contesto travolgente e sempre illuminante, in grado di accompagnare i Lettori nella comprensione degli avvenimenti dell’affascinante intrigo, ricco di tanti colpi di scena e preludio della successiva decadenza della Monarchia.