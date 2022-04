San Cataldo. Domani mons. Marco Frisina in Chiesa Madre benedirà il restaurato simulacro del Nazareno

SAN CATALDO. Sarà monsignor MARCO FRISINA, Direttore del Coro della Diocesi di Roma, a celebrare la Santa Messa delle 11:00 di domenica 3 aprile 2022 in Chiesa Madre. In quell’occasione, il presbitero benedirà il restaurato simulacro del NAZARENO posto sul nuovissimo artistico fercolo che per l’occasione sarà presentato alla città dall’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico custode dei Gruppi Sacri sancataldesi.

Il restauro, eseguito da Maria Lucia Emma e figlio, è stato finanziato dai soci Claudio Arcarese e Giancarlo Mogavero e il fercolo, realizzato dai soci Giuseppe Carrubba e Vincenzo Provenzano ed arricchito da 14 formelle in terracotta rappresentanti le Vare realizzate da Calogero Barba, è stato finanziato dal socio onorario, il cavaliere Angelo Bio, residente negli States, grande appassionato della manifestazione sancataldese. La celebrazione sarà animata dalla Corale Ecclesia Mater, diretta dal Maestro Monica Battaglia, che eseguirà brani, prevalentemente, dello stesso Frisina ed anche un brano composto dal Maestro Angelo Pio Leonardi, che suonerà l’organo, dal titolo “Dove c’è carità”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Subito dopo la Messa monsignor Frisina si recherà in piazza Crispi per inaugurare, alle ore 12:00, ufficialmente la mostra diffusa dal titolo “La Tradizione riprende il corso” che vede coinvolte le diverse realtà che animano la Settimana Santa sancataldese. Saranno presenti il sindaco avv. Gioacchino Comparato ed il presidente della Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo dott. Salvatore Saporito sponsor della manifestazione.