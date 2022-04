San Cataldo. Domani al via nelle scuole elementari del 1° e 2° Circolo il progetto “Viaggio verso la Settimana Santa”

SAN CATALDO. Al via domani il cosiddetto viaggio verso la Settimana Santa con l’inizio del progetto nelle scuole elementari del primo e secondo Circolo. Gli studenti delle scuole elementari di San Cataldo potranno assistere in prima persona ad un vero e proprio “Viaggio verso la Settimana Santa” direttamente nella propria scuola.

In particolare, come ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato, i bambini potranno letteralmente “toccare con mano” la cultura della Settimana Santa impreziosita dalla storia del vestiario, costumi ed accessori della tradizione pasquale, che raccontano di personaggi e figure tradizionali della Settimana Santa Sancataldese.

Ci saranno manichini, così come uomini e donne travestiti da membri del popolo, membri delle milizie e membri della corte imperiale, con i quali gli studenti potranno interagire per immergersi completamente nel contesto storico e culturale di riferimento.

L’iniziativa, come ha spiegato il sindaco, sarà suddivisa in due parti, la prima alle 9:30 presso il Secondo Circolo San Giuseppe, la seconda alle 11:30 presso il Primo Circolo E. De Amicis.

Insieme all’Assessore Marianna Guttilla, che porta avanti questo progetto da tempo, abbiamo creduto fortemente in “Viaggio verso la Settimana Santa”, certi che possa rivelarsi un’occasione per avvicinare i bambini di San Cataldo alla nostra tradizione e alle nostre radici culturali ha ribadito Comparato – Ringraziamo vivamente i dirigenti e i referenti per la loro disponibilità e il loro contributo e un ringraziamento in particolare va anche all’Associazione Gladius e alla collaborazione di Ivano Ferrara, per aver messo a disposizione tutto l’occorrente per dar vita al progetto”.