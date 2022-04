San Cataldo. Cresce l’attesa per la presentazione e proiezione del documentario di Gianfranco Ayala “La memoria svelata” sulle tradizioni pasquali

SAN CATALDO. Si terrà mercoledì 13 aprile, presso l’Auditorium della BCC Toniolo, la presentazione e proiezione del documentario inedito di Gianfranco Ayala “la memoria svelata”, con le riprese degli anni ’50 del secolo scorso di alcuni riti della Settimana Santa di San Cataldo, Caltanissetta e Delia.

Nell’occasione, il sindaco Gioacchino Comparato porterà i suoi saluti e interverra a nome della Comunità per ringraziare l’autore che sarà presente alla proiezione. Interverrà anche l’assessore alle tradizioni e al turismo Salvatore Emma, oltre a Salvatore Falzone dell’associazione Le Spighe e Claudio Arcarese, presidente dell’associazione Amico Medico.

L’autore, oggi ottantanovenne neurologo in pensione, nasce a Caltanissetta da un padre musicista e una madre torinese. La sua famiglia, tra le più importanti della città, possiede fra l’altro una piccola miniera di zolfo, la “Giumentarello”, che occupa un centinaio di operai. All’età di 18 anni, Gianfranco Ayala ha fotografato la città e le campagne intorno, ed è sceso in miniera per girare il suo documentario sulla miniera, “Solfara”, un documento unico sulla condizione dei minatori e dei carusi che vi lavoravano.

Inviato dalla famiglia a Torino per frequentare la facoltà di medicina, si laurea in Psichiatria e presto si trasferisce negli Stati Uniti, dove è vissuto trent’anni raggiungendo livelli di eccellenza nella sua professione di medico neurologo e docente universitario, dismettendo però l’attività fotografica. Ritorna in Italia alla fine degli anni ottanta, dove insegna per vari anni a Roma e poi a Palermo. Negli ultimi dieci anni si è dedicato a riscoprire e ordinare la sua produzione di fotografie e documentari.

Le pellicole sono state restaurate dallo Studio Multimediale Carlo Bazan, e sonorizzate e montate dal CRICD dell’Assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana, con il supporto per il montaggio e la sonorizzazione di Maurizio Spadaro e di Marcello Alajmo per l’intervista a Gianfranco Ayala presente all’inizio del documentario.