Mussomeli, Domenica di Pasqua: salta la tradizionale “annacata” in Piazza Umberto

MUSSOMELI – Programmata per le ore 20 la giunta pasquale con l’incontro dei gruppi statuari di Gesù Risorto, la Madonna della Pace e San Michele in Piazza Umberto (‘a chiazza ranni). Ma la giornata nuvolosa della mattinata, accentuatasi nel pomeriggio col peggioramento del meteo, ha convinto i tre Priori delle Confraternite locali, Alessio Barba per l’Arciconfraternita della Madrice, Vincenzo Bertolone per il SS. Saramento di San Giovanni ed Angelo Guasto per la confraternita di Maria SS. Delle Vanelle, ad annullare il previsto tradizionale appuntamento. Tante macchine in sosta in Piazza Umberto ancor prima dell’orario sperando in un miglioramento del tempo, purtroppo, sempre più minaccioso. Da dire che tutto era stato concordato e programmato con la presenza della banda musicale seguendo l’ultimo percorso processionale come nel 2019 e cioè il percorso breve, individuato nella Piazza Umberto, Via Palermo, Via Madonna di Fatima, Via Dalmazia. Piazza Caltanissetta, e con l’ultima “annacata” in Piazza Roma, e poi il rientro dei simulacri nelle rispettive chiese.