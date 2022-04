Immigrazione: Polizia, boom di sbarchi, in un anno arrestati 225 scafisti

In operazioni di contrasto all’immigrazione illegale via mare, nel 2021 sono state arrestate 225 persone (contro le 121 del 2020) tra scafisti, organizzatori e basisti, e sequestrate 751 imbarcazioni (867 nel 2020). È quanto emerge da ‘Polizia Moderna’, il report che raccoglie i dati 2021 della Polizia di Stato, pubblicato in occasione del 170esimo anniversario dalla fondazione del corpo che si celebra oggi.

Le attività di contrasto all’immigrazione illegale via mare si sono dipanate per superare il fenomeno che ha visto 2021 precedente nel seguito in Italia dal Mediterraneo 67.477 migranti irregolari a seguito di 1.718 facendo registrare un aumento del 97,57% all’anno (34. 154 migranti nel 2020 a seguito di 1.314 sbarchi).

Gli arrivi più consistenti si sono registrati da Tunisia (16.671), Egitto (8.576), Bangladesh (7.838) mentre rispetto alle località di sbarco in Italia 35.130 persone sono arrivate a Lampedusa e Linosa, 1.235 in punti diversi della provincia diAgrigento e altre 14.408 in località diverse della Sicilia mentre la Calabria ha fatto registrare 11.664 ingressi.