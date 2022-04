Il sindaco Comparato e l’assessore Andaloro sulla ricostituzione della Consulta Giovanile: “Solo insieme possiamo costruire il futuro della Città”

SAN CATALDO. “La nostra Amministrazione, sin dal primo momento, si è rivolta a tutti i nostri i giovani con la consapevolezza che solo insieme possiamo costruire il futuro della città di San Cataldo.

Perché credere nei giovani non solo a parole, ma in modo concreto, vuol dire proprio questo: renderli parte attiva dell’impegno politico nella nostra città, affinché possano anch’essi esprimere le proprie esigenze, le proprie idee e i propri progetti”.

Così il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore comunale Marco Andaloro hanno commentato l’avvio delle procedure per la ricostituzione della Consulta Giovanile a San Cataldo. Per maggiori dettagli e per scaricare il modulo di adesione: https://www.comune.san-cataldo.cl.it/…/avviso-pubblico…/