Covid: in Sicilia 3.747 i nuovi positivi, 19 i decessi

Sono 3.747 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 27.431 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 3.764. Il tasso di positivita’ scende al 13%, mentre ieri era al 14%. L’isola e’ oggi al nono posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 140.387 con un decremento di 2.038 casi. I guariti sono 6.436 mentre le vittime sono 19 portano il totale dei decessi a 10.328. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 987, sedici in meno rispetto a ieri, meter in terapia intensiva sono 53, sei in meno rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.427 casi, Catania 878, Caltanissetta 193, Agrigento 328, Enna 91.