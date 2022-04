Caltanissetta, studenti della “Don Milani” premiati da A.M.O.P.A come Eccellenze in Francese

Gli studenti dell’Istituto comprensivo “Don Milani”, plesso “F. Cordova” di Caltanissetta continuano a conquistare riconoscimenti di merito sulle differenti discipline approfondite nell’ambito scolastico.

Questa volta il premio, per gli eccellenti risultati raggiunti nello studio della lingua francese, è stato consegnato direttamente dalla presidentessa A.M.O.PA. (Association Membres Ordre Palmes Académiques) Ispettrice Ida Rampolla Del Tindaro e dai membri dell’associazione durante una videoconferenza alla quale hanno partecipato i vincitori.

L’AMOPA riunisce coloro che hanno ricevuto les Palmes Académiques, la prestigiosa onorificenza creata nel 1808 da Napoleone per onorare i docenti e tutti coloro che contribuiscono a mantenere alto il prestigio della lingua e della cultura francese.

Le eccellenze, selezionate per la scuola “Filippo Cordova” dalla professoressa Laura Maria Di Vincenzo (nella foto di copertina insieme al vicario Giancarlo Lacagnina), che sono state insignite del diploma artistico con un alto valore qualitativo spendibile nel curriculum scolastico e professionale, sono: Guzzo Teresa Elvira Francesca, Perna Giulia (IA) ; Pernaci Gaia, Pullerone Alice Maria Domenica, Scebba Sofia, Trubia Erik (IC) ; Giannavola Michele, Petix Hoara, Tulumello Giovanni (ID) ; Cumbo Nicolò, Guagliardo Matteo Antonio, Marchese Martina, Petitto Costanza (2 A) ; Guarino Giulia, Costanza Anna, Nuara Michele, Serio Giuseppe, Stella Nicolò Giuseppe Paolo (2C) ; Marotta Paolo, Mulé Ginevra, Rovello Stefano (2D) ; Abate Alessandro, Panepinto Perla, Pistis Gabriele (3A) ; Daniele Sarah, Lacagnina Valeria, Licata Giulia (3C) ; Cammarata Tommaso, Todeschini Giulia (3D).





























In occasione di questa preminente manifestazione, gli alunni hanno realizzato interessanti attività nell’ambito dell’educazione civica.

In particolare, gli studenti delle prime classi hanno realizzato dei power point e dei cartelloni sul riciclaggio; due alunni della classe seconda C hanno recitato alcune battute del celebre racconto dell’autore Antoine de Saint-Exupéry “ Le Petit Prince”, mentre altri hanno eseguito dei power point sull’alimentazione. Infine, gli alunni delle terze classi hanno scritto delle poesie sull’inclusione sociale.

Questi compiti autentici permettono ai ragazzi di valorizzare non solo le competenze acquisite, ma anche di sviluppare l’interesse e la curiosità per tutte le componenti culturali della Francofonia.

Il Dirigente scolastico Antonio Calogero Diblio, ha sempre affermato l’importanza delle lingue straniere e della lingua francese in particolare e il rilievo che tale disciplina ha all’interno del nostro Istituto, che è da sempre impegnato in vari progetti extracurricolari, come progetto orientamento e teatro francese, attraverso i quali gli alunni raggiungono competenze di comunicazione attiva nella lingua francese.

Guarda tutti i lavori realizzati dai ragazzi:

Per leggere l’articolo in lingua francese pubblicato sul sito dell’AMOPA-Italia seguire il link https://www.amopaitalia.it/2022/03/18/istituto-comprensivo-don-milani-plesso-f-cordova-caltanissetta/