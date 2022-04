Caltanissetta, studenti del “Russo” incontrano Ettore Garozzo

Gli alunni della 3^ A dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione” dell’IISS L. Russo di Caltanissetta, diretto dalla prof.ssa Maria Rita Basta, hanno preso parte, lo scorso 23 febbraio, ad un incontro con Ettore Maria Garozzo, noto fotografo nisseno sul tema “Fotografia e immagine corporea: esperienze e tecniche”.

“Ho avuto modo di parlare con gli alunni – sostiene Ettore Garozzo – di fotografia e uso dell’immagine come strumento di comunicazione di messaggi, emozioni e quant’altro faccia parte del mondo che circonda ciascuno di noi.”

“Gli alunni – sostengono gli insegnanti Manuela Puccia, Emanuela Arena e Giorgio La Manna che hanno guidato l’incontro – hanno discusso in modo partecipato sul concetto di etica della foto, accettazione di sé, della propria immagine e di come l’arte della fotografia possa permettere di valorizzare quello che può essere comunemente considerato come difetto. Si è affrontato il tema dell’immagine pubblicitaria e della diversa prospettiva da cui immortalare un particolare momento.

Gli alunni hanno potuto riflettere sulI’utilizzo del bianco e nero, sulla possibilità di comunicare con le immagini guardando da diversi punti di vista e di come sviluppare l‘arte della fotografia”.

L’incontro altamente stimolante e inclusivo. Per gli alunni dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’istituto L. Russo sono stati programmati ulteriori incontri di approfondimento a supporto della teoria e tecnica appresa in classe.