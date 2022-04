Caltanissetta: oggi è il giorno del Cristo Nero. Dove e come assistere alla processione

Questa sera i riti sacri della Settimana Santa di Caltanissetta prevedono la Processione del Cristo Nero.

Si tratta di uno degli appuntamenti emotivamente più coinvolgenti per i cittadini e i fedeli che ogni anno sono accorsi numerosi a vedere il Fercolo con all’interno il Crocifisso uscire dalla Chiesa del Signore della Città.

Clero e popolo uniti insieme a pregare. Fogliamari che sollevano a spalla il baldacchino dorato mentre intonano le loro Ladate ed ex voto che nella preghiera silente seguono scalzi la testa della processione.

Quest’anno, per garantire le misure di sicurezza di carattere sanitario, oltre al “buon senso” al quale si invitano cittadini, sono state apportate delle limitazioni alla possibilità di vivere la processione.

In particolare sono stati apportati dei “divieti di stazionamento” per i pedoni lungo alcune vie o aree.

L’ Ordinanza del comandante della polizia municipale di Caltanissetta, Diego Peruga, determina un divieto di circolazione per i pedoni e di stazionamento in via Signore della Città e in via San Nicolò a partire dalle 17 fino alle 24 di venerdì 15 aprile o comunque fino a cessate esigenze.

Potranno transitare o stazionare le persone invalide in carrozzine insieme a un solo accompagnatore, i portatori del Fercolo/Laudanti, nonché i componenti in solo transito del corteo della Real Maestranza, i residenti e i rappresentanti del Clero.

La processione avrà inizio, come ogni anno, dalle ore 19 e seguirà il tradizionale percorso previsto.