Caltanissetta, il “Volta” educa gli studenti con stili di vita sani

Per la Festa della Primavera (22 marzo 2022), seguendo un percorso di educazione ambientale, gli studenti della 1^V ind. Tecnico Aeronautico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” (Dirigente Prof. Vito Parisi), hanno messo a dimora sei nuovi alberelli.

Una quercia è stata piantumata nelle pertinenze della scuola e le altre cinque essenze nelle pertinenze del vicino Parco Archeologico “Palmintelli” (un biancospino, 2 querce varietà leccio, una quercia varietà roverella e un mirto nero). L’accesso al Parco è stato garantito dal Direttore dello stesso, Arch. Luigi Gattuso, grazie alla collaborazione e alla presenza del dipendente Sig. Carmelo Milazzo.

Il progetto di educazione ambientale è partito ad inizio di anno scolastico con l’uscita di alcuni studenti della classe 4^A dell’I.I.S., accompagnati dalla Prof.ssa Daniela Corvo e dal Prof. Ivo Cigna presso il Parco Dubini, dove sono state raccolte delle ghiande di quercia.

Tornati a scuola gli studenti (anche di altre classi dell’Istituto) hanno realizzato un piccolo vivaio, seminato le ghiande che nel frattempo sono germogliate e hanno formato piccole piantine. Queste ultime in Autunno saranno messe a dimora e curate dagli stessi studenti, quale piccolo contributo alla riduzione della loro impronta ecologica (impatto generato dagli stili di vita in termini di produzione di CO2).

Con queste piccole e semplici pratiche, insieme ad altre già realizzate (produzione di energia rinnovabile da impianto fotovoltaico, messo in opera dell’ex Provincia Regionale di Caltanissetta) ed in fase di elaborazione (orto didattico, eliminazione delle plastiche usa e getta, etc.) l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” prova a declinare su scala locale piccole azioni concrete di promozione di stili vita più sani e corretti.