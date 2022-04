Caltanissetta, Baby Consiglio Comunale sempre più coinvolto nelle attività cittadine

Visita istituzionale degli alunni dell’istituto Comprensivo “Vittorio Veneto” di Caltanissetta a Palazzo del Carmine. Ad accoglierli, nell’androne del Municipio, erano presenti il sindaco Roberto Gambino, l’assessora alla cultura Marcella Natale, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Magrì e la baby sindaca Giulia Guarino.

Gli studenti, hanno potuto ascoltare dalle cariche cittadine e osservare con i loro occhi come le idee e le proposte dei rappresentanti del territorio si trasformano in azioni concrete di cui possono beneficiare i cittadini. La visita nelle sale dello storico palazzo si è conclusa tra gli scranni dell’aula consiliare nella quale gli studenti hanno messo in scena una riunione di un Consiglio Comunale nella quale hanno discusso della possibilità di adibire un’area della città a spazio verde, supermercato o posteggio. Per rendere tutto verosimile gli studenti, al termine del dibattito, hanno votato la mozione.

Gli studenti hanno apprezzato molto la Sala Gialla e il Foyer del Margherita, luoghi generalmente adibiti a conferenze stampa o incontri istituzionali con la presenza del pubblico.

La scelta di invitare la baby sindaca Giulia Guarino alla visita scolastica è stata fortemente voluta dal Sindaco “Senior”, Roberto Guarino con l’intento di promuovere una maggiore partecipazione della Baby Giunta e Baby Consiglio in modo che la loro elezione no sia una mera attività ludica e simbolica ma una vera palestra per sensibilizzare le nuove generazioni verso un’attiva e concreta partecipazione civica.

Sempre presente in queste iniziative è l’associazione Oikos, delegata con il suo team di psicologi e pedagogisti a coordinare e guidare tutte le iniziative.

“Attendiamo di raggiungere un allentamento delle restrizioni sanitarie per coinvolgere con maggiore intensità i piccoli rappresentanti cittadini e ultimare le procedure per la costituzione del aby consiglio comunale con l’elezione del suo Presidente” ha spiegato Barbara Grillo, una delle referenti dell’associazione presieduta dallo psicologo Piero Cavaleri.

A questo incontro è prevista già la partecipazione del Consiglio “Senior” ma i dettagli sull’evoluzione del progetto non sono ancora stati ufficializzati. “Aspettiamo di comprendere meglio come i nostri baby consiglieri vorranno contribuire al progetto – hanno proseguito da Oikos – e ci orienteremo sulla scia del loro entusiasmo progettuale. Vogliamo che loro siano veramente protagonisti di questa iniziativa e si sentano i principali attori sociali”.

Il Progetto della Baby Giunta e del Baby Consiglio Comunale, infatti, non deve assolutamente essere letto esclusivamente come un’attività ricreativa o ludica dedicata ai bambini ma come un progetto pedagogico di partecipazione civica – al quale verranno coinvolti anche gli altri assessori e consiglieri comunali “senior” – strutturato con modalità pensate per essere apprezzate dai bambini e dagli adolescenti coinvolti.

Per dare ampia visibilità al progetto e riconoscerne l’adeguato valore il Sindaco Roberto Gambino ha chiesto alla sua baby collega Giulia Guarino di partecipare, al suo fianco, alle manifestazioni della Settimana Santa nissena. Una richiesta che desidera ricreare un collante tra istituzioni e cittadini a livello intra generazionale. La Baby Sindaca, dunque, sarà presente mercoledì mattina alla consegna delle chiavi della città al Capitano della Real Maestranza e alla successiva messa Cattedrale.