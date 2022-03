Vallelunga. Il sindaco Giuseppe Montesano ringrazia tutti per la solidarietà verso il popolo ucraino

VALLELUNGA. Una grande e lodevole catena di solidarietà per il popolo ucraino: è quella che s’è creata a Vallelunga nell’ambito delle iniziative “Insieme per l’Ucraina”. Un successo enorme per il quale il sindaco Giuseppe Montesano ha inteso ringraziare tutti i cittadini che, immediatamente e senza alcuna esitazione, hanno risposto all’appello dell’amministrazione comunale che, in questo momento particolarmente critico, ha chiesto solidarietà per il popolo Ucraino.

L’ Amministrazione comunale ha inoltre chiesto ai cittadini di manifestare l’interesse e la disponibilità all’accoglienza dei profughi o a mettere a disposizione case sfitte al fine di offrire temporaneamente un tetto a chi sta fuggendo dalle bombe, lasciando la propria patria e i propri cari, vittime della guerra o a combattere in nome della libertà di tutti.

Il sindaco di Vallelunga ha ringraziato il Sindaco di Villalba, Maria Paola Immordino e di Resuttano Rosario Carapezza, con cui ha collaborato, assieme ai volontari del servizio civile, la Misericordia, e l’auto trasportatore Giuseppe Cavarretta che gratuitamente ha messo a disposizione il proprio mezzo e tutti i cittadini che, mossi da grande umanità, hanno chiesto di collaborare con l’amministrazione alle operazioni di aiuto. E oggi il carico con quanto raccolto partirà per il centro di raccolta e sarà il sindaco in prima persona a consegnare le provviste raccolte.