Usa, terribile tragedia. Auto non si ferma all’incrocio, travolta da un camion morte sei ragazze a bordo, avevano tra 15 e 17 anni

Sconvolgente tragedia quella avvenuta ad Oklahoma City, negli USA. Un’auto che trasportava sei adolescenti del posto non si sarebbe fermata ad un incrocio per poi essere travolta da un tir. Tutte morte le sei ragazze a bordo, avevano tra i 15 e i 17 anni, come riporta CBS News. Stando a quanto ricostruito, le adolescenti viaggiavano su una Chevrolet Spark, una macchina progettata per trasportare fino quattro passeggeri e, secondo un rapporto dell’Oklahoma Highway Patrol, solo due delle sei ragazze indossavano le cinture di sicurezza.

“Testimoni hanno riferito che il (veicolo) non si è fermato al segnale di stop ed è entrato (all’incrocio)”, dove è stato centrato da un camion che trasportava pietre, secondo una dichiarazione del portavoce dell’NTSB (National Transportation Safety Board), Peter Knudson. L’incidente è avvenuto nella giornata di martedì 22 marzo. Il semirimorchio ha impattato contro la parte anteriore sinistra del veicolo ed entrambi i veicoli sono finiti fuori dalla carreggiata, secondo l’NTSB. L’autista del camion non è rimasto ferito.

Le vittime (Gracie Machado, Brooklyn Triplett, Austin Holt, Madison Robertson, Addison Gratz e Memory Wilson) erano originarie di Tishomingo, a circa 100 miglia a sud-est di Oklahoma City. Frequentavano tutte la Tishomingo High School ed erano in pausa pranzo in quel momento, secondo il sovrintendente distrettuale Bobby Waitman. Gli investigatori dell’NTSB dovrebbero completare le indagini sul posto entro lunedì e fornire un rapporto preliminare sull’incidente entro 30 giorni. “Un rapporto finale sulla probabile causa della collisione è previsto tra uno o due anni”, secondo la dichiarazione di Knudson.