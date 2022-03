Sono almeno 27 i bambini rimasti uccisi dall’inizio del conflitto in Ucraina. Lo ha detto oggi al Consiglio di sicurezza dell’Onu il direttore esecutivo dell’Unicef, Catherine Russell, aggiungendo che altri 42 sono rimasti feriti. Russell ha quindi precisato che metà dei circa 1,7 milioni di persone in fuga dall’Ucraina sono bambini. “Così tanti bambini sono stati profondamente traumatizzati”, ha sottolineato Russell, secondo quanto riportato dal New York Times.