SOMMATINO. Si stanno portando avanti in questi giorni nel palazzetto dello sport tutta una serie di interventi per l’efficientamento energetico e la manutenzione straordinaria della struttura comunale.

Si tratta di uno spazio che, come ha sottolineato il sindaco, nel momento in cui saranno completati gli interventi del caso, sarà possibile disporre di una struttura funzionale alle esigenze per la quale è stata a suo tempo realizzato.