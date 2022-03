Un poliziotto di 34 anni, originario di Reggio Emilia, in servizio alla stradale di Agrigento, e’ morto in un incidente stradale in contrada Vincenzella, nei pressi di Porto Empedocle.

La vittima si chiama Angelo Melluso. Viaggiava in sella a una moto Royal Enfield che e’ andata a schiantarsi contro un cordolo di cemento. Sul posto e’ arrivata un’ambulanza, ma e’ deceduto poco dopo.