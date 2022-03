Sicilia, rifiuti speciali in un cassonetto a Catania: multato da vigili

Un 34 enne sorpresa a Cataniaa sversare in un cassonetto di via Fiorentino una ingente quantità di rifiuti speciali come materiali inerti e beni durevoli, che invece dovrebbe essere conferito in discarica, e’ stato denunciato alla Procura dalla Polizia municipale per traffico illecito di rifiuti. L’uomo e’ stato anche sanzionato con 3.200 euro di multa.

“Arrivano i risultati di un’intensa attivita’ che la nostra Polizia Municipale sta compiendo – ha commentato l’assessore all’Ecologia e alla Polizia locale Andrea Barresi – per fermare la vergognosa abitudine che si trascina da anni di gettare a Catania rifiuti non conformi di ogni genere spesso provenienti da fuori citta’. Stiamo ponendo un argine a una situazione fino a quando incontrollata ma e’ indispensabile che vi sia la collaborazione dei cittadini e venga agevolata la differenziazione dei rifiuti, unico modo per evitare il collasso economico del sistema finanziario e migliorare il contesto ambientale della citta’ su cui registriamo comunque un aumento dei livelli di raccolta differenziata”.

“Nei giorni – ha aggiunto Barresi – esitare il consiglio comunale dovra’ re il regolamento per prossimi prossimi oltre un limite di telecamere in città’, strumento per comminare sanzioni a chi viola le regole del conferimento regolare e sono certo che il civico consesso non fara’ mancare il proprio contributo responsabile,