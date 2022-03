Serradifalco. Istituita sosta a tempo in un lato di via Cavalieri di Vittorio Veneto

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale, tramite la Polizia municipale, ha deciso di istituire in via Cavalieri di Vittorio Veneto la sosta a tempo in un lato della centralissima via. L’obiettivo è quello di risolvere l’annoso e sempre attuale problema legato alla circolazione e sosta degli autoveicoli, in particolare in quella via Cavalieri di Vittorio Veneto dove il livello di domanda giornaliera di aree di sosta è molto alto e, pertanto, nasce l’esigenza di creare una rotazione nell’utilizzo delle stesse.

L’ordinanza istituisce, con decorrenza immediata, la sosta con disco orario limitata a 60 minuti, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Il provvedimento è valido per tutti i giorni con esclusione dei giorni festivi e domenicali. È previsto che l’ordinanza sarà applicata a tutti gli autoveicoli, motoveicoli, motocicli, autocarri ed autobus.

È stato anche stabilito che la sosta limitata con disco orario nella via Cavalieri di Vittorio Veneto riguarderà il solo lato destro a scendere da via De Gasperi, lungo la zona antistante la villetta al Minatore nel tratto compreso tra il civico 16 (Ufficio Postale primo ingresso chiuso al pubblico) ed il civico 80 (Ricevitoria Tabacchi Scarantino Grazia).

L’amministrazione comunale ha comunque spiegato che il provvedimento in questione è stato assunto in via del tutto sperimentale.