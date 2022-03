Serradifalco. Connubio tra l’artista di strada Giulio Rosk Gebbia e il cantautore Cesare Cremonini: nasce il progetto di arte e musica “Io Vorrei”

SERRADIFALCO. Un singolare connubio tra arte e musica confluito in un progetto a livello nazionale. È quello che hanno creato Giulio Rosk Gebbia, noto street artist serradifalchese a livello internazionale, e il famoso cantautore Cesare Cremonini. Questo connubio è nato in occasione dell’uscita dell’ultimo album di Cesare Cremonini, “La Ragazza del Futuro” ed ha portato alla realizzazione a Palermo da parte di Giulio Rosk Gebbia di un murale raffigurante, per l’appunto, il volto di una ragazzina di 7 anni, Gaia, del quartiere Sperone.

Tra il noto cantautore, ex leader dei Luna Pop, e l’artista di strada serradifalchese, s’è creata un’intesa progettuale grazie al fatto che lo stesso Cesare Cremonini è entrato in contatto con Giulio Rosk Gebbia avviando un progetto che, prendendo le mosse da Palermo, arriverà sino a Ostia Lido, Napoli, Firenze, Roma.

Murales che diventeranno opere d’arte permanenti aventi un filo conduttore legato ad un album di canzoni che si traduce in arte grazie ad un progetto artistico che vuole accendere le luci sulle periferie, raccontandole ai giovani di domani. Il cantautore emiliano e Giulio Rosk Gebbia hanno scelto Palermo come prima tappa di questo progetto chiamato “Io vorrei” per promuovere la bellezza ed il valore delle periferie. Dopo lo Sperone, toccherà ai muri di Ostia e a quelli quartiere Ponticelli di Napoli.

In questo modo la street art diventa mezzo di comunicazione per far emergere le bellezze di questi posti e valorizzarle agli occhi dei ragazzi del futuro che hanno la responsabilità di raccontarli nel modo giusto. Il progetto è stato reso possibile grazie all’intervento finanziario di un noto gruppo bancario.