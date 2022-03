Santa Caterina. Presentato progetto nella piattaforma del Pnrr per realizzare un’isola ecologica “intelligente” nella zona artigianale di contrada Piraino

SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ippolito sta lavorando attivamente sul fronte della progettualità per ottenere finanziamenti con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Governo. Tra i progetti che ha già inoltrato con la piattaforma del Pnrr ce n’è uno innovativo e riguarda la realizzazione di un’isola ecologica meccanizzata cosiddetta “intelligente”.

L’isola ecologica, se finanziata, dovrebbe sorgere in uno dei lotti della zona artigianale di contrada Piraino. Si tratta, tuttavia, di un’isola ecologica che, rispetto alle precedenti, propone un meccanismo del tutto innovativo poiché è in grado di applicare la Tari sulla base dei rifiuti conferiti dal singolo cittadino contribuente.

Il progetto di questa nuova isola ecologica per la quale è stato chiesto il finanziamento prevede l’emissione della cosiddetta “Tarip”, cioè della “Tassa sui rifiuti puntuale”. Questa tassa sarà possibile grazie ai sistemi di rilevamento dei rifiuti conferiti dal singolo cittadino contribuente. In base a questa formula, più e meglio il cittadino differenzierà i propri rifiuti e meno pagherà. Di contro, se il cittadino produrrà più rifiuto indifferenziato avrà una bolletta “Tarip” più pesante. Il progetto, che è di un milione di euro, è stato già inserito nella piattaforma ed attende un eventuale finanziamento. Il Comune di Santa Caterina, come ha tenuto a precisare il sindaco, è uno dei pochi Comuni in Sicilia ad aver presentato un simile progetto.