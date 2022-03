San Cataldo per l’Ucraina: al via le iniziative di solidarietà per i profughi ucraini

SAN CATALDO. Nella seduta straordinaria e urgente del Consiglio Comunale del 3 marzo scorso, avente per oggetto un dibattito sulla grave situazione in Ucraina, è stato approvato un Ordine del giorno da cui è scaturito l’impegno della Città di San Cataldo nel manifestare vicinanza al popolo ucraino, con una costante mobilitazione per la pace e ogni atto concreto ed effettivo di solidarietà e accoglienza ai cittadini profughi. Lo hanno sottolineato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore comunale ai servizi sociali Marco Andaloro.

Che ha spiegato: “Concretamente, collaboreremo con iniziative di solidarietà intraprese da Associazioni varie per la raccolta di farmaci, prodotti alimentari, abbigliamento ed altro. Inoltre, il nostro Comune ha attivato un’apposita casella elettronica sancataldo.ucraina@gmail.com per dare la disponibilità gratuita di accoglienza dei migranti Ucraini nelle proprie famiglie, oppure la disponibilità gratuita di unità immobiliari utilizzabili per l’occorrenza”.

“Ognuno di noi – hanno concluso il sindaco e l’assessore – ha l’opportunità di compiere un gesto importante per la vita di persone che stanno soffrendo e che da giorni non hanno neanche un letto su cui riposare. Siamo certi che la cittadinanza saprà dimostrare partecipazione, accoglienza e senso di responsabilità comune”.