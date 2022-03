San Cataldo. Confronto proficuo sul problema dell’enfiteusi nell’incontro promosso da Collettivo Letizia

SAN CATALDO. Ha riscosso un successo significativo l’incontro sulla questione legata ai vetusti istituti dell’enfiteusi e dei legati. Organizzata da Collettivo Letizia, all’iniziativa erano presenti rappresentanti degli studi notarili e degli agenti immobiliari, mentre del nostro territorio l’unico parlamentare che ha doverosamente raccolto l’appello dei cittadini è stato il deputato Dedalo Pignatone.

Gianfranco Cammarata del Collettivo Letizia ha presentato l’urgenza avvertita dai cittadini affinchè il problema trovasse una soluzione legislativa, il dr Vincenzo Spiagga ha presentato la situazione giuridica , precedente e attuale, e le forti problematiche in punto di diritto emerse nell’ambito di questi istituti, Michele Chiodo ne ha riguardato gli aspetti che concernono la difficoltà che deriva dagli stessi per gli agenti immobiliari.

È stato evidenziato come un quasi perpetuo gravame legislativo, oggi anacronistico, determini persino l’incertezza del diritto di possesso del bene.

La discussione si è incentrata anche su una legge che ha risolto il problema per quanto concerne la sola regione Veneto, mentre la rimanente parte del territorio nazionale, anche a causa di forti inadempienze della pubblica amministrazione, è rimasta impelagata in una pesante e dubbia condizione giuridica. L’attenzione è stata fortemente posta sull’istituto dell’affrancazione, la cui semplificazione, aiuterebbe significativamente la liberazione dall’aggrovigliata attualità.

Il deputato Dedalo Pignatone ha proposto un iter parlamentare per la soluzione del problema, trovando l’adesione di tutti i numerosi presenti: la presentazione di un ordine del giorno che impegni il governo alla soluzione della questione e una immediatamente successiva presentazione di un emendamento da inserire in un provvedimento di legge. Il Collettivo Letizia e il dr Spiaggia sintetizzeranno la loro proposta di modifica del testo oggi incardinato in Commissione Agricoltura al Senato, in moda da poterla sintetizzare in un emendamento.

Tale proposta sarà discussa e verificata dal deputato Pignatone con il Consiglio Notarile e, all’assenso di quest’ultimo, presentata all’interno di un provvedimento legislativo, previo positivo parere del MEF. ” Siamo particolarmente contenti del positivo rapporto venutosi a creare fra cittadini e rappresentanza parlamentare del territorio ” – ha concluso Gianfranco Cammarata