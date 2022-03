Ponti lavorativi 2022: gite fuori porta di qualche giorno

Il 2022 è un anno che offre alcuni ponti interessanti per organizzare delle gite fuori porta e per visitare qualche località italiana. Infatti, grazie alle festività che capitano a ridosso del week end, e magari sfruttando qualche giorno di ferie, si potrà godere di un po’ più di tempo libero da trascorrere con amici, parenti o anche da soli per staccare dalla routine quotidiana.

Isole, mete perfette per i ponti primaverili

La primavera riserva alcune sorprese: dalla festa della Liberazione, al Primo Maggio, che però offre solo un giorno festivo, fino ad arrivare ai primi di giugno, si possono visitare alcune isole della nostra nazione. Ad esempio, è possibile prendere uno dei traghetti per Pantelleria per visitare questa piccolissima località dal paesaggio unico nel sud della Sicilia ed equidistante dall’Africa. La primavera è il momento perfetto per soggiornare a Pantelleria, sia per il clima davvero gradevole, ma anche perché si evita la folla dei vacanzieri estivi.

Anche la Sardegna potrebbe essere un’ottima meta quando si ha a disposizione qualche giorno in più. Per chi ha i minuti contati, però, Golfo Aranci è la destinazione perfetta: si raggiunge in poche ore dalla terraferma con diversi traghetti e, oltre a offrire bellezze naturali e spiagge incantevoli, è anche un punto strategico perché molto vicina alle più ambite e famose location della Costa Smeralda, come Cala Arena Bianca, Cala Petra Ruja e Porto Cervo.

Se si hanno pochi giorni a disposizione ma si vuole ugualmente godere vuole godere di un mare mozzafiato, allora bisognerebbe valutare qualche tuffo sulle spiagge dell’Isola Elba. Questa località è spesso affollata nel periodo estivo, ma offre servizi, intrattenimento, cultura e un’ottima gastronomia per cui vale sicuramente una visita. Inoltre, è facilmente raggiungibile dalla costa Toscana.

Ischia e Capri sono isole che durante la primavera sono ancora più belle: il mare cristallino, il clima mite con una leggera brezza serale, perfetto per gustare la cena lungo i porti e la natura nel suo pieno splendore rendono queste località delle mete davvero ideali per trascorrere qualche ponte. Le isole si raggiungono in poco tempo dalla costa napoletana con traghetti e aliscafi.

Quali sono i ponti del 2022

Una delle prossime festività è quella del 25 aprile, festa della Liberazione: cade di lunedì e, complice la primavera e il giorno di festa precedente, è sicuramente l’occasione perfetta per concedersi una prima gita in una località di mare.

Anche la Festa della Repubblica, che cade giovedì 2 giugno, potrebbe essere ideale per un lungo week end. Se non si è già in vacanza, o sono appena finite le ferie, anche Ferragosto riserva una piacevole sorpresa: cadrà di lunedì e quindi si può utilizzare questo giorno extra per godere degli ultimi scampoli d’estate.

Il giorno di Halloween e Tutti i Santi permette di sfruttare un lungo ponte, da sabato 29 ottobre fino a martedì 2 novembre, un’occasione giusta magari per raggiungere qualche località di mare caratterizzata ancora da un clima mite prima dell’inverno.