Pallamano. In casa Handball San Cataldo continuano i preparativi per il campionato Under 13 mista

In casa Handball San Cataldo continuano i preparativi per l‘organizzazione del Campionato under 13 mista Femminile e maschile, che vedrà la compagine Sancataldese ricominciare dopo la pausa causata dalla pandemia, nuovamente il campo al Palazzetto Maira tutti i lunedì dalle 19 alle 20.30 e il mercoledì dalle 19 alle 20.

Dopo la proficua esperienza nei campionati Under 12, 15 e 17 delle passate stagioni ad inizio estate, la dirigenza ha deciso di puntare con decisione sul settore giovanile, innanzitutto investendo nella formazione dei propri istruttori per l avviamento alla pratica dell’Handball (Pallamano), qualificati dalla federazione, così da poter ampliare l’ offerta formativa a più fasce di età e aprendo all’opportunità dai 6 anni e ad una squadra femminile.

Gli obiettivi della dirigenza in questa stagione prevede di partecipare al campionato under 13 mista Femminile e Maschile, inserita nel girone B con le compagini della Pallamano Palermo, Villaurea Palermo, Guidotto Licata e Pallamano Enna, campionato che si svolgerà nel mese di maggio con gare casalinghe che si disputeranno a San Cataldo il 21 maggio pomeriggio.

Il nostro presidente Marco Amico ” Sono orgoglioso insieme a tutti i miei collaboratori di essere nelle condizioni di poter partecipare al campionato, dopo un periodo a dir poco complicato, abbiamo rifondato un settore giovanile da zero ed adesso spero di poter continuare ad aggiungere nuovi atleti e atlete, ma ciò non basta lo sforzo economico in questo momento è eccessivo ed adesso occorrerà il contributo della comunità Sancataldese-Nissena e delle istituzioni, da soli non riusciamo a sopperire alle spese che affrontiamo giornalmente, imprenditori fatevi avanti investite nello sport!”

Per informazioni è possibile visitare i social tra cui Facebook e Instagram oppure contattare al 3668624368.