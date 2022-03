Nissa, caos tecnico: il presidente Giammusso non “accetta” le dimissioni del tecnico Bognanni. Giocatori senza rimborsi se non centrano i play-off

CALTANISSETTA – Stagione a dir poco problematica per la Nissa. Dopo l’ennesima sconfitta di un girone di ritorno disastroso, l’allenatore Angelo Bognanni, ieri sera, aveva presentato le sue dimissioni. Il presidente Arialdo Giammusso ha invece deciso di respingere le dimissioni del tecnico ed indirettamente ‘punire’ i giocatori. Il numero uno del club calcistico ha dichiarato: “Chi vorrà rimanere a giocare per la gloriosa maglia alla Nissa, lo farà senza ricevere alcun rimborso spese se non sarà raggiunto l’obiettivo minimo stagionale per questo organico: i play off”. In questo momento i play-off sono distanti sei punti.

Questa è solo una parte di una più ampia dichiarazione apparsa sulla pagina facebook della Nissa. La formazioni biancoscudata, che secondo i proclami di inizio stagione della dirigenza puntava alla vetta del torneo o quantomeno ai play-off, oggi si trova ad appena 4 punti sopra i play-out e deve ancora disputare tre gare di campionato, più due recuperi, per un totale di 5 partite.

Ecco la dichiarazione integrale del presidente Arialdo Giammusso: “Ieri sera ho ricevuto le dimissioni di mister Bognanni, che amareggiato per la sconfitta contro il Monreale ed assumendosi le responsabilità delle deludenti prestazioni della squadra in gran parte del girone di ritorno, ha deciso di lasciare la guida tecnica della Nissa.

Non condividendo la sua scelta, ho respinto le sue dimissioni invitandolo a concludere il campionato con chi sarà disposto a mettere anima, cuore e dignità, per onorare la maglia della Nissa. L’impegno ed i sacrifici umani ed economici di tutta la dirigenza, che ha mantenuto sempre ogni impegno preso, non meritano questi risultati sul campo.

Chi vorrà rimanere a giocare per la gloriosa maglia alla Nissa, lo farà senza ricevere alcun rimborso spese se non sarà raggiunto l’obiettivo minimo stagionale per questo organico: i play off.

Mister Bognanni, professionista e persona per bene, è stato spesso utilizzato come parafulmine da chi in campo non ha fatto il proprio dovere, scaricando sul mister i propri demeriti. Rinnovo tutta la mia stima ad un allenatore che si è speso per la Nissa, lavorando e sacrificandosi senza limiti di tempo, come pochi altri hanno fatto”.