Mussomeli, “No alla guerra”: pacifico corteo organizzato dall’ANPI per invocare la pace

MUSSOMELI – Organizzata dalla sezione dell’ANPI di Mussomeli si è svolta ieri mattina la manifestazione pacifica per dire “no alla guerra”; lo hanno urlato ed anche scritto i ragazzi delle scuole, perché “dire no alla violenza, opporsi all’uso delle armi, rivendicare il rispetto dei diritti umani è un dovere da parte di tutti”. Tanti i cartelloni, le scritte, le urla dei ragazzi per la cessazione della guerra. “Basta ai conflitti Spazio ai diritti” “Si alla Pace No alla guerra”. Raduno in piazzale Mongibello con inizio del corteo intorno alle 10 per il breve tratto che ha attraversato Viale Peppe Sorce, Via Palermo, Piazza Umberto, Via Scalea, Piazza Caltanissetta, Rione Dalmazia, Via Madonna di Fatima, e rientro nel piazzale Mongibellio, dove alcuni studenti e rappresentanti di associazioni hanno fatto sentire la loro voce per dire No alla Guerra. Al termine il ringraziamento degli organizzatori per i partecipanti. (Il video della manifestazione)