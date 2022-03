Milena. Il sindaco Claudio Cipolla: “Siamo in attesa di direttive da parte della Prefettura per aiuti all’Ucraina”

MILENA. Il 10 Marzo è previsto l’incontro dei sindaci presso la Prefettura di Caltanissetta per affrontare il drammatico tema dell’emergenza Ucraina. Lo ha reso noto il sindaco di Milena Claudio Cipolla.

Il comune di Milena – ha spiegato – così come altri comuni, è pertanto in attesa di direttive per procedere concretamente ad aiuti mirati. Si informa quindi la popolazione milenese, da sempre sensibile al tema dall’accoglienza, che nei prossimi giorni potrebbe essere richiesto un impegno concreto, anche in termini di disponibilità alloggi e/o ospitalità presso famiglie”.

Il sindaco ha assicurato che terrà la cittadinanza informata circa l’evolversi della situazione e in particolare circa la raccolta di cibo e beni di prima necessità da far pervenire alle associazioni che si stanno attrezzando per fornire supporto ai rifugiati ucraini.