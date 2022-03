L’attore e cantautore sancataldese Fabio Martorana tra i protagonisti del nuovo spot Iliad

SAN CATALDO. Fabio Martorana, l’attore e cantautore siciliano, tra i protagonisti testimonial del nuovo spot Iliad in onda su tutte le più importanti reti televisive. La scorsa domenica, 20 marzo, l’operatore francese ha svelato al pubblico una nuova campagna pubblicitaria.

Lo spot inizia con una voce fuori campo che afferma che “Iliad è una compagnia fenomenale” e nelle immagini protagonista è un calciatore, seguono altri “testimonial” fino ad arrivare all’attore di soap, appunto Fabio Martorana.

Questo spot si basa sul tema della fiducia e l’operatore infatti, utilizza il claim “fidati di chi ce l’ha” intendendo gli italiani che attualmente sono suoi clienti. “Te lo potrebbe dire chiunque, ma tu non fidarti”, insieme ad un breve video con alcuni frame e la scritta in sovraimpressione “non fidarti”. L’unico protagonista parlante è ripreso in spiaggia insieme a una bellissima ragazza bionda ed è lui, Fabio Martorana, a dire “mai” in risposta al “non fidarti” se non di chi ha già provato Iliad.

Artista eclettico e dalle mille sfaccettature Fabio Martorana è tornato a uno dei suoi antichi amori. In passato, da giovanissimo, ha partecipato a numerose campagne pubblicitarie. “Lo spot è molto bello. Ho lavorato con seri professionisti e anche i colleghi sono stati una bella sorpresa – afferma Fabio Martorana -. E’ stato divertente”. L’attore sarà presto su tutte le maggiori piattaforme con il suo film, diretto e prodotto dalla sua casa di produzione “Essence”, “Oltre le nostre vite”.

Intanto, il suo ultimo singolo “Essere come sei”, che sottolinea l’importanza della libertà di amare oltre ogni pregiudizio, sta riscuotendo successo di pubblico e di critica. A breve sarà possibile ascoltare il suo terzo singolo, una ballata romantica dedicata alla persona più importante della sua vita: sua figlia.

Fabio Martorana nasce in Sicilia nel 1981, nella cittadina di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Si trasferisce a Milano dove sfila per i più famosi brand, successivamente si trasferisce a Latina, poco più che ventenne, studia anche a Roma musica, teatro e recitazione, consegue due lauree: una in Ingegneria civile e una in Scienze della formazione.

Inizia la sua carriera da imprenditore senza tralasciare lo studio da attore, cantante e musicista iniziato in Sicilia e successivamente studia in un’accademia della capitale. Frequenta corsi di perfezionamento, masterclass e laboratori con varie metodologie di apprendimento. Nel 2020 nasce la sua casa di produzione “Essence”. Nel 2021 il suo primo singolo “Anima bianca’, colonna sonora del film “Oltre le nostre vite” che lo vede attore protagonista e regista.