Il cane che ha un guardaroba da 67mila euro, la ciotola Tiffany e una Lamborghini rosa

Altro che “vita da cani”: Coco, incrocio tra un pechinese e un barboncino, conduce un’esistenza da sogno con tanto di guardaroba firmato, accessori griffati, 14 cucce (che sono veri e propri letti) e persino una Lamborghini rosa in miniatura. Tutte cose che farebbero sicuramente felice un essere umano, ma un cane gradirà questo tipo di attenzioni?

Coco è la cagnolina di Alina Michaels, 32enne di Sydney che per il suo animale domestico non bada a spese: le ha comprato infatti oltre 100 vestitini griffati e ogni mese riceve più di 400 euro tra cappottini, dolcetti e giocattoli.

Questa cucciolotta fortunata per mangiare dispone anche di un set di ciotole di Tiffany da quasi 200 euro l’una.

Ovviamente il compleanno di Coco non si può ignorare, e Alina spende una fortuna per celebrarlo a dovere, con feste a tema e leccornie di ogni tipo.

“Coco è la mia bimba pelosa – spiega la padrona ai media e nei suoi post su Instagram – ho speso migliaia di dollari, ma amo vestirla con cappottini che mi piacciono. Ha vestiti, maglioncini, collane e coroncine di fiori. Ha quasi 500 capi nel suo armadio, più del doppio dei miei. Ha un collare di Tiffany da più di 300 euro, un costume da bagno di Versace e un cravattino di Gucci. È fantastica con qualsiasi tipo di colore, ma io amo vestirla di rosa”.

E le sue feste di compleanno? “Mi portano via un sacco di tempo – dice Alina – inizio a organizzare dall’anno prima”. Per il settimo compleanno di Coco, Alina ha organizzato un party a tema ballerine rosa, con un’atleta in carne e ossa che danzava in una sfera gigante, palloncini a forma di cane per tutti, e un fotografo professionista che realizzava ritratti a tutti.

Ma come prendono queste spese folli gli amici e i familiari di Alina? Sicuramente non senza stupore, ma in fondo Coco è trattata come la ‘bimba adottiva’ di Alina e suo marito. Sarmen, 39 anni.