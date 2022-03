Donazione di organi, protocollo tra Centro Trapianti e comune di Trapani

PALERMO (ITALPRESS) – Il CRT – Centro Regionale Trapianti e il Comune di Trapani hanno siglato un protocollo d’intesa per la promozione della cultura della donazione di organi e di una corretta informazione.

“Si tratta di un impegno e una responsabilità che, soprattutto in questo momento storico, assumono, elevato valore sociale – dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida -. I nostri cittadini sono stati sempre sensibili a questi temi e la convenzione sarà utile per promuovere la crescita e lo sviluppo della cittadinanza attiva ai bisogni dell’intera comunità”. “Ricordo a tutti – aggiunge – che durante la pratica di rilascio per la carta d’identità elettronica, i cittadini possono dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti”.

A Trapani la percentuale di consenso alla donazione registrata negli uffici anagrafe è del 64,1 per cento, con 43.953 “Si” su un totale di 68.517 dichiarazioni sottoscritte dai cittadini.

Complessivamente in Sicilia, su un totale di 781.967 manifestazioni di volontà registrate presso tutti i comuni delle nove province, 455.023, ossia il 58,2%, sono di consenso mentre 326.944 (il 41,8% ) di opposizione.

“Rivolgo un sentito ringraziamento al Sindaco Giacomo Tranchida – dichiara Giorgio Battaglia, Coordinatore Regionale del CRT Sicilia – per la disponibilità e la sensibilità mostrate nella sottoscrizione dell’accordo che ha come finalità la sensibilizzazione dei cittadini. Attraverso l’informazione dobbiamo vincere le paure e i pregiudizi di coloro che si oppongono”.

