Covid, 22.083 nuovi casi e 130 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 8.989 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 610 con 35 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 998.761 persone. Il Lazio è la prima regione per numero di contagi (2.444), seguita da Sicilia (2.357) e Campania (1.948). La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 12 casi: 2 in quanto non pazienti Covid e 10 duplicati. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che due decessi registrati oggi, risalgono ai giorni 01.03 e 04.03/2022 La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 4 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia. La Regione Sicilia comunica che 595 casi comunicati in data odierna sono relativi a giorni precedenti al 06/03/22 (di cui n. 509 del 05/03/22, n. 85 del 04/03/22). I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 1 IL 06/03/2022 – N. 1 IL 05/03/2022 – N. 1 IL 04/03/2022. La Regione Umbria comunica che: 5 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 8 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.

(ITALPRESS).