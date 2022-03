Caltanissetta: Atletico Nissa dona all’associazione Sant’Agata i proventi della gara casalinga

L’ASD Atletico Nissa, squadra di Caltanissetta, ha scelto di sostenere il sociale destinando i proventi ricavati dalla vendita dei biglietti della gara casalinga della domenica a un’associazione di volontariato.

Una prassi che ormai è diventata un’abitudine e, per garantire un sostegno globale, a ogni partita cambia la realtà destinataria.

Questa volta, a beneficiare del contributo per la gara contro il San Gregorio, sarà l’associazione Sant’Agata. Prima di loro hanno ricevuto i proventi Make-A-Wish Italia, Unicef Caltanissetta, Unitalsi sottosezione nissena e Mamme in rete.

“Crediamo si possa fare sempre di più, molto di più” hanno scritto nel profilo social i referenti dell’ASD Atletico Nissa. Uno “sforzo” che, però, deve essere supportato dai tifosi e dai Nisseni che verranno allo stadio per assistere alla partita. Agli spettatori il costo del biglietto frutterà qualche ora di svago e di tifo per la propria squadra e un’azione concreta di contributo per il sociale.

L’associazione Sant’Agata, presieduta dal parroco padre Sergio Kalizak, supporta i bambini di età inferiore ai 10 anni cercando di sopperire alle richieste di cibo, indumenti, farmaci, accessori, materiale scolastico e tutto ciò che possa essere necessario o indispensabile per i minori. Un intervento realizzato esclusivamente con il contributo dei cittadini che vanno a bussare nelle porte della struttura adiacente alla chiesa di Sant’Agata (o ai preti della chiesa stessa) per donare ciò che possono.

“Non serve donare ingenti quantità, anche un piccolo gesto o contributo può essere fondamentale – ha spiegato il referente dell’associazione. E con questo presupposto è possibile affermare che tutti possono essere dei benefattori e tutti devono sentirsi chiamati a essere tali”.

“Vogliamo essere uniti a chi si adopera per le persone che hanno difficoltà – hanno proseguito dall’ASD Atletico Nissa – perchè nel DNA della nostra società rimane ferma l’espressa e determinante volontà di coniugare l’impegno dello sport con le iniziative sociali. Un progetto lungimirante, a cui continuiamo a tenere molto e che siamo sicuri sarà nuovamente accolto con grande entusiasmo dagli sportivi nisseni”.