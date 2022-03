Butera. Approvato in Giunta il Rendiconto di gestione per l’annualità 2021

BUTERA. E’ stato approvato in Giunta il Rendiconto di gestione per l’anno 2021. Tra le risultanze registrate c’è stato un risultato di amministrazione di 3.035.848,63 euro, un fondo cassa al 31 dicembre 2021 di 2.847.398,41 euro, un conto economico con un risultato positivo pari a 1.264.374,13 euro, uno stato patrimoniale netto al 31 dicembre 2021 di 15.341.028,02 euro.

Il Comune, anche per l’esercizio finanziario 2021, s’è confermato strutturalmente non deficitario secondo i parametri di legge. Il risultato di amministrazione è stato invece pari ad un disavanzo di 2.634.813,64 euro che deriva anche dall’attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ma <Tale disavanzo è inferiore a quello del 2019 che era di 4 milioni di euro>. Con riferimento alla gestione delle entrate è stato riscontrato <Un ottimo indice di accertamento delle entrate correnti>.

Per le entrate tributarie, la percentuale di accertamento è stata del 63,81% e dell’87,62 % per la riscossione in conto competenza. La spesa di personale, nel biennio 2020/2021 ha registrato un decremento di 131.928,80 euro. La spesa per investimenti è passata da 1.274.444,85 euro del 2020 a 2.005.576,33 euro del 2021 con un incremento di 731.131,18 euro grazie a finanziamenti statali e regionali ottenuti dall’Ente.

Infine, nella relazione al Rendiconto 2021 approvata in Giunta è emerso che, tra le variabili che potrebbero mettere in crisi la situazione finanziaria, economica e di cassa del Comune, c’è da una parte <L’elevato importo del contenzioso legale, ma anche il continuo saldo negativo della popolazione residente, che ha raggiunto ormai livelli fortemente critici tali da mettere a rischio nei prossimi cinquant’anni l’esistenza stessa del Comune di Butera>.